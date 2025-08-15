FAN PHOTOS: Padres faithful pumped about late-season success, ready for Dodgers
The San Diego Padres were in sole possession of first place in the NL West ahead of a crucial series against their bitter rival: The Los Angeles Dodgers.
Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Sal - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Marnie - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Marnie - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Sal - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Krissy - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Sal - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Cheryl - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Abby - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Abby - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Trystan - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Eric - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Stephanie - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Ruth - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Fabiola - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Eric - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Chris - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Jacqueline - ABC 10News Viewer Padres fans are excited about their team's recent surge following aggressive moves at the trade deadline.Photo by: Memo - ABC 10News Viewer