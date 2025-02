SAN DIEGO (KGTV) — Say hello to Icefish, the ABC 10News Pet of the Week!

Male

Siberian Husky Mix

2 years and 2 weeks old

61.25 pounds

Spayed/neutered: Yes

ID#: 939360

Adoption fee: $110

Online profile: https://www.sdhumane.org/adopt/available-pets/animal-single.html?petId=939360

You can adopt Icefish at:

San Diego Campus

5500 Gaines Street

San Diego, CA 92110

619-299-7012

info@sdhumane.org